Москва, 14 ноября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. В России нет специальных посланников по Украине, это направление курирует лично президент Владимир Путин. Об этом 14 ноября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Представителя Кремля попросили прокомментировать планы избранного президента США Дональда Трампа назначить спецпосланника по Украине и спросили, кто в России занимается этим.

«Направление это курирует Путин лично. Идёт специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим. Каких-то специальных посланников у нас нет», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп собирается назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта.

Британский журнал The Economist написал, что киевский режим боится, что Трамп будет проводить переговоры по завершению конфликта по формуле выдвинутого им кандидата на пост вице-президента США Джея Ди Вэнса, который в октябре заявил, что Киеву для завершения конфликта придётся отказаться от вошедших в состав России регионов.

Песков 8 ноября заявил о готовности российского руководства к обсуждению украинского конфликта с администрацией Трампа. Но объявленные цели специальной военной операции остаются неизменными, потому что они относятся к вопросам безопасности РФ, подчеркнул он.