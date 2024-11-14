Джанкой, Крым, 14 ноября, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Обрушение моста в Джанкойском районе на севере Крыма произошло при движении перегруженного большегруза. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

«Организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой — Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста. В результате травмы получил водитель грузовика, еще один пострадавший — водитель легкового автомобиля — госпитализирован», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в рамках проверки состоянию путепровода на предмет его аварийности будет дана соответствующая оценка.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября в Джанкойском районе Крыма произошло обрушение моста на автодороге Джанкой — Маслово. В момент происшествия на мосту находились легковой и грузовой автомобили. Пострадали два водителя, которых деблокировали спасатели. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, второй мужчина от госпитализации отказался.

В результате происшествия грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью были приостановлены. По оценкам специалистов, на разбор завалов на месте обрушения потребуются сутки.