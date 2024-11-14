На разбор обломков рухнувшего в Крыму моста уйдут сутки
Джанкой, Крым, 14 ноября, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Разбор обломков на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма займёт около суток. Об этом 14 ноября сообщила газета «Известия».
«Сейчас сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста, чтобы освободить железнодорожные пути. Восстановить движение поездов обещают в течение суток», — приводит издание слова корреспондента Павла Лямцева.
Как передавало ИА Регнум, 13 ноября в Джанкойском районе Крыма произошло обрушение моста на автодороге Джанкой — Маслово. В момент происшествия на мосту находились легковой и грузовой автомобили. Пострадали два водителя, которых деблокировали спасатели. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, второй мужчина от госпитализации отказался. В результате происшествия грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью были приостановлены.