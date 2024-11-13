Джанкой, Крым, 13 ноября, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Один из двоих пострадавших при обрушении моста в Джанкойском районе Крыма госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба минздрава региона.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что пострадавшие после ЧП доставлены в ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница». По результатам обследования пострадавших один из них госпитализирован, его состояние врачи оценили как тяжёлое. Второй пострадавший от госпитализации отказался, ему оказана амбулаторная помощь.

Сотрудники МЧС России уточнили, что на месте происшествия работают 43 специалиста и 16 единиц техники. Ход проверки обстоятельств обрушения части моста контролирует прокуратура республики.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929223" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Автомобильный мост обрушился в Крыму между сёлами Изумрудное и Маслово

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Джанкойском районе Крыма обрушился мост между сёлами Изумрудное и Маслово. В результате обрушения пострадали два человека, повреждено дорожное полотно. В момент происшествия на мосту находились грузовой и легковой автомобили, водителей транспортных средств деблокировали спасатели.

Глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко уточнила, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые делают всё возможное для устранения последствий и выяснения причин обрушения моста. Глава администрации района попросила сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников оперативных служб.