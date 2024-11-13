Джанкой, Крым, 13 ноября, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Как минимум два человека пострадали в результате обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба МЧС России.

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Уточняется, что обрушение моста произошло на автодороге Джанкой — Маслово между сёлами Изумрудное и Маслово. В момент происшествия на мосту находились грузовой и легковой автомобили. Сотрудникам МЧС удалось деблокировать двух пострадавших, информация о произошедшем уточняется.

Глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко сообщила в Telegram-канале, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые делают всё возможное для устранения последствий и выяснения причин обрушения моста.

«В связи с разрушением путепровода на автомобильной дороге Воинка — Джанкой, км 40, объезд будет осуществляться через населённые пункты Маслово, Завет-Ленинский, Ермаково», — отметил в своём Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что грузовик ушёл под воду при обрушении понтонного моста через реку Чулым в Красноярском крае. Водителю и пассажиру выбраться из кабины не удалось. Специалисты Сибирского регионального ПСО МЧС России подняли тела мужчин.