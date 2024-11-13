Джанкой, Крым, 14 ноября, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Грузовые железнодорожные перевозки приостановлены между Крымом и Запорожской областью в связи с обрушением автомобильного моста в Джанкойском районе республики. Об этом 13 ноября сообщает минтранспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железная дорога

Уточняется, что движение планируется восстановить в течение суток сразу после разбора обрушившегося моста. Рисков долгосрочной остановки движения нет, пассажирские поезда по данному маршруту не ходят.

Как отметили в МЧС России, обрушение автомобильного моста произошло над железнодорожным полотном. На месте происшествия работают 43 сотрудника МЧС РФ и 16 единиц техники.

В пресс-службе ГУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю пояснили, что обрушение моста произошло в результате въезда на него перегруженного большегрузного автомобиля. Ход проверки обстоятельств обрушения части моста контролирует прокуратура республики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Джанкойском районе Крыма произошло обрушение моста на автодороге Джанкой — Маслово. В момент происшествия на мосту находились легковой и грузовой автомобили. Пострадали два водителя, которых деблокировали спасатели. Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, второй мужчина от госпитализации отказался.