Берлин, 14 ноября, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, которая станет шестой из запланированных к поставке, получит Киев до конца текущего года. Об этом 13 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, сообщил глава киевского режима в своём Telegram-канале.

ИА Регнум Шольц, немецкие ракеты

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Шольца за значительную военную поддержку со стороны Германии. Стороны обсудили дальнейшее продолжение сотрудничества в сфере обороны, включая поставки Киеву немецких ПВО в 2025 году, а также договорились провести встречу на базе в Рамштайне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что канцлер Германии Шольц призвал страны НАТО поставить Украине обещанное вооружение и подчеркнул важность дальнейшего оказания помощи Украине. 11 октября Германия передала Украине ранее обещанный пакет военной помощи стоимостью 600 млн евро, который содержит среди прочего ЗРК IRIS-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны. К концу года Германия планирует предоставить помощь Украине ещё на 1,4 млрд евро при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии.

В августе Шольц заявил, что Германия уже является самым сильным сторонником Украины в Европе и планирует сохранить уровень такой поддержки. Глава немецкого правительства отметил, что ФРГ и другие страны «Группы семи» (G7) ранее решили предоставить Киеву кредит в размере 50 млрд евро.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что отношения между Москвой и Берлином могут восстановиться и нормализоваться, но подчеркнул, что в этом вопросе всё зависит от немецкой стороны. При этом 5 июня президент России Владимир Путин не исключил, что отношения между РФ и ФРГ могут окончательно разрушиться из-за поставок немецкого оружия Украине.