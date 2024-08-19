Берлин, 20 августа, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Германия уже является самым сильным сторонником Украины в Европе и планирует сохранить уровень такой поддержки, написал 19 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) глава немецкого правительства отметил, что Берлин и другие страны «Группы семи» (G7) ранее решили предоставить Киеву кредит в 50 млрд евро. По словам Шольца, такая помощь позволит Украине закупать оружие в больших масштабах.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) написала, что в рамках планируемого бюджета у Германии нет денег для нового пакета помощи Киеву. Журналисты также уточнили, что Олаф Шольц распорядился не утверждать дополнительные заявки от минобороны ФРГ.

Британский портал UnHerd позже написал, что Берлин может прекратить оказание помощи Украине из-за информации о причастности Киева к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что сокращение военной помощи Украине со стороны Германии может означать потерю Киевом важного союзника.

19 августа глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии ФРГ Михаэль Рот предупредил, что сокращение помощи от властей Германии будет для Украины фатальным сигналом.