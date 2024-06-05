Москва, 5 июня, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин не исключает, что отношения между РФ и ФРГ могут окончательно разрушиться из-за поставок Германией Украине ракет. Об этом президент заявил в ходе беседы с главами мировых информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме 5 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин акцентировал, что появление первых немецких танков на Украине вызвало «моральный и этический шок» в России. По словам Путина, отношение к Германии в России всегда было хорошим.

«Когда говорят, что сейчас появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по территории России, это, конечно, окончательно разрушит российские-германские отношения», — предположил президент.

Как сообщало ИА Регнум, власти США должны перестать поставлять оружие киевскому режиму, и в таком случае конфликт закончится через 2-3 месяца. Об этом заявил Владимир Путин 5 июня.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия будет принимать меры, чтобы к 2029 году была в состоянии готовности к возможной войне. Непременное условие повышения боеспособности армии страны — возвращение в стране воинской повинности, сказал Писториус.

В январе 2024 года Писториус также заявлял, что странам Запада в течение трёх-пяти лет необходимо готовиться к возможной войне с Россией. Именно такое время, по мнению военных экспертов, требуется России для подготовки к возможному конфликту, сказал он.