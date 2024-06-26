Москва, 26 июня, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Россия может восстановить отношения с Германией, однако в этом вопросе всё зависит от немецкой стороны. Об этом 26 июня заявил министр иностранных дел Сергей Ларов в ходе выступления на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Сергей Бобылев/ТАСС

«С Германией мы когда-то, наверное, должны восстановить нормальные отношения, но всё будет зависеть от Берлина», — сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что Россия больше не собирается «ни за кем бегать».

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня канцлер Германии Олаф Шольц не исключил возможности возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным. При этом глава немецкого правительства уточнил, что это станет возможно только тогда, когда для этого будет подходящее время.

Ранее в этот же день Шольц назвал мирные инициативы президента России по урегулированию конфликта на Украине «несерьёзными». По его утверждению, такое предложение якобы не принесёт стране мира.

Путин 6 июня не исключил окончательного разрушения отношений России и Германии в случае поставок Берлином немецких ракет киевскому режиму для ударов по российской территории. Глава государства подчеркнул, что появление первых немецких танков в зоне конфликта на Украине вызвало в России «моральный и этический шок».