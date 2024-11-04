Берлин, 5 ноября, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Оружие, обещанное странами НАТО властям Украины, призвал поставить Киеву канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом 4 ноября глава правительства ФРГ заявил в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине, трансляция велась на YouTube-канале NATO News.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Важно, чтобы мы и дальше продолжали оказывать Украине необходимую помощь. Германия зарекомендовала себя как партнер, который поставляет, а не просто анонсирует. И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы», — указал Шольц.

При этом канцлер отметил, что возможное присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не является предметом для разговоров, так как ситуация не изменилась с момента начала обсуждения. Шольц подчеркнул, что сейчас важно, чтобы на Украине не закончилось оружие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, Канада отправила на Украину систему противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, Киев планирует получить её до конца текущего года.

Как указал Зеленский 19 октября, зона украинского конфликта превратилась в полигон для испытаний оружия Запада. Украинский политик пояснил, что такое применение даёт западным странам представление об эффективности конкретных видов оружия.

Аналитик американского журнала National Interest Харрисон Касс 2 ноября заявил, что Киеву необходимо скорее начать мирные переговоры с Россией на фоне неспособности Украины самостоятельно производить оружие или эффективно использовать западное.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.