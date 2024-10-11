Берлин, 11 октября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Германия передала Украине ранее обещанный пакет военной помощи стоимостью 600 млн евро, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

«Мы только что передали Украине новый, обширный пакет помощи стоимостью 600 млн евро. Пакет содержит среди прочего ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны», — сказал он.

Канцлер уточнил, что к концу этого года Германия планирует предоставить помощь Украине ещё на 1,4 млрд евро при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября в Берлине прошла многотысячная демонстрация против поставок оружия Киеву. По данным местной полиции, в митинге приняли участие не менее 10 тыс. человек.

В августе Шольц заявил, что Германия уже является самым сильным сторонником Украины в Европе и планирует сохранить уровень такой поддержки. Глава немецкого правительства отметил, что Берлин и другие страны «Группы семи» (G7) ранее решили предоставить Киеву кредит в 50 млрд евро.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что отношения между Москвой и Берлином могут восстановиться и нормализоваться, но подчеркнул, что в этом вопросе всё зависит от немецкой стороны. При этом 5 июня президент России Владимир Путин не исключил, что отношения между РФ и ФРГ могут окончательно разрушиться из-за поставок немецкого оружия Украине.