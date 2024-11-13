Москва, 13 ноября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Вице-президент Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Рейн Алапини-Гансу заочно арестована и объявлена в международный розыск. Такое решение принял 13 ноября Басманный суд Москвы.

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«Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Алапини-Гансу, она объявлена в международный розыск», — сообщили в суде.

Замглавы МУС заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 301 УК РФ («Заведомо незаконное заключение под стражу или содержание под стражей»). Ей грозит до четырёх лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал судью МУС Хайкеля Бен Махфуда, который выдавал ордера на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова. Также он объявлен в международный розыск.

В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, а в июне 2024-го — Шойгу и Герасимова.

В МИД заявили о «юридической ничтожности» решений МУС для России. Глава министерства Сергей Лавров заявил, что абсурдные ордера «состряпали» в обход всех правил под давлением Запада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это далеко не первый случай «откровенно враждебного проявления» в отношении российского правительства и государства в целом. Он добавил, что Россия не признаёт МУС и его юрисдикцию: инстанция не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге.

Следственный комитет РФ 20 марта сообщил, что в России возбудили уголовное дело в отношении судей МУС. Под преследование попали прокурор МУС Карим Ахмад Хан, судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.