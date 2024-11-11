Москва, 11 ноября, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Судья Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкель Бен Махфуд, выдавший санкцию на «арест» секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова, заочно арестован. Такое решение 11 ноября принял Басманный суд Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заочно арестовал Бен Махфуда. Меру пресечения фигуранту изберут с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в РФ.

Бен Махфуду предъявлено заочное обвинение в незаконном заключении под стражу (ч. 2 ст. 301 УК РФ). Кроме того, он объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня МУС объявил, что на фоне ситуации на Украине его досудебная палата выдала ордера на «арест» Шойгу и Герасимова. Суд обвинил бывшего министра обороны РФ и главу Генштаба в «международных преступлениях», указав период с 10 октября 2022 по 9 мая 2023 года.

В марте 2023 года МУС принял решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года входили в состав Украины.

В Министерстве иностранных дел заявили о «юридической ничтожности» решений МУС для России. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что абсурдные ордера «состряпали» в обход всех правил под давлением Запада.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что это далеко не первый случай «откровенно враждебного проявления» в отношении российского правительства и государства в целом. Он добавил, что Россия не признаёт МУС и его юрисдикцию: инстанция не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге.

Следственный комитет РФ 20 марта сообщил, что в России возбудили уголовное дело в отношении судей МУС. Под преследование попали прокурор МУС Карим Ахмад Хан, судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.