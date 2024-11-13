Севастополь, 13 ноября, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате взрыва автомобиля на улице Шевченко в Севастополе. Об этом 13 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

В момент взрыва в салоне находился водитель машины. Ему оторвало ноги. Спасти мужчину не удалось.

Предварительно, причиной происшествия стало самодельное взрывное устройство. На место трагедии прибыли спасатели и сотрудники оперативных служб.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929075" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Один человек погиб при взрыве автомобиля в Севастополе

Как передавало ИА Регнум, 24 июля в одном из жилых дворов на севере Москвы взорвался легковой автомобиль. В результате взрыва водитель получил ранение ног, а сидевшая рядом с ним женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям Уголовного кодекса о покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств.

Подрывника Евгения Серебрякова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) задержали в турецкой провинции Мугла, куда он сбежал после совершения преступления. В ходе допроса обвиняемый признался, что работал на Службу безопасности Украины (СБУ), с которой связался в феврале 2023 года. Кроме того, он также рассказал, что собирал бомбу под контролем куратора из СБУ.

3 ноября Тверской районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Серебрякова.