Суд продлил арест обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве Серебрякову*
Москва, 3 ноября, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Евгению Серебрякову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемому в подрыве автомобиля на севере столицы. Об этом свидетельствуют судебные документы.
Обвиняемый отказался от возможности обжаловать решение суда о продлении ареста, уточняет ТАСС.
Как передавало ИА Регнум, 24 июля в одном из жилых дворов на севере Москвы взорвался легковой автомобиль. В результате взрыва водитель получил ранение ног, а сидевшая рядом с ним женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям Уголовного кодекса о покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств.
Серебрякова задержали в турецкой провинции Мугла, куда он сбежал после совершения преступления. В ночь на 26 июля его доставили из Турции в Москву.
В ходе допроса обвиняемый признался, что работал на Службу безопасности Украины (СБУ), с которой связался в феврале 2023 года. Кроме того, он также рассказал, что собирал бомбу под контролем куратора из СБУ.
Позднее СК России сообщил, что Серебряков частично признал вину в инкриминируемых деяниях. 19 сентября Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста обвиняемого на один месяц, до 24 октября.
В конце августа Росфинмониторинг внёс Серебрякова в перечень террористов и экстремистов.