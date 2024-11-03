* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 3 ноября, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Евгению Серебрякову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемому в подрыве автомобиля на севере столицы. Об этом свидетельствуют судебные документы.

ИА Регнум Евгений Серебряков

Обвиняемый отказался от возможности обжаловать решение суда о продлении ареста, уточняет ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля в одном из жилых дворов на севере Москвы взорвался легковой автомобиль. В результате взрыва водитель получил ранение ног, а сидевшая рядом с ним женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям Уголовного кодекса о покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств.

Серебрякова задержали в турецкой провинции Мугла, куда он сбежал после совершения преступления. В ночь на 26 июля его доставили из Турции в Москву.

В ходе допроса обвиняемый признался, что работал на Службу безопасности Украины (СБУ), с которой связался в феврале 2023 года. Кроме того, он также рассказал, что собирал бомбу под контролем куратора из СБУ.

Позднее СК России сообщил, что Серебряков частично признал вину в инкриминируемых деяниях. 19 сентября Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста обвиняемого на один месяц, до 24 октября.

В конце августа Росфинмониторинг внёс Серебрякова в перечень террористов и экстремистов.