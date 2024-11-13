Воронеж, 13 ноября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом утром 13 ноября сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Губернатор уточнил, что в пригороде Воронежа при падении обломков незначительное повреждение получило непроизводственное здание предприятия.

Как передавало ИА Регнум, утром 13 ноября о падении БПЛА сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его данным, ранним утром в лесном массиве посёлка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трёх беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Вечером 12 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три беспилотника ВСУ над Курской и Брянской областями.

Помимо этого, вечером того же дня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что более 40 тыс. человек остались без электричества после атаки украинских беспилотников на высоковольтный трансформатор в посёлке Михайловка.