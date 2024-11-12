Мелитополь, 12 ноября, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Более 40 тыс. человек остались без электричества после атаки украинских беспилотников на высоковольтный трансформатор в посёлке Михайловка Запорожской области. Об этом вечером 12 ноября сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дроны противника атаковали высоковольтный трансформатор в пгт (посёлок городского типа. — Прим. ред.) Михайловка. Без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в настоящий момент специалисты проводят оперативные работы по подключению сетей к другим линиям электропередачи.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на нефтебазу в Старооскольском городском округе. По данным главы региона, в результате взрыва один из резервуаров загорелся. К ликвидации возгорания были привлечены 10 пожарных расчётов. В результате атаки никто не пострадал, отметил губернатор.

29 октября шесть населённых пунктов в Белгородской области временно остались без электроснабжения после атаки беспилотника ВСУ. Тогда дрон-камикадзе ударил по селу Бехлевка Белгородского района. В результате атаки получила повреждения линия электропередачи.