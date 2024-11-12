Москва, 12 ноября, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Курской и Брянской областями. Об этом вечером 12 ноября сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 20.10 до 21.50 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным Минобороны, два беспилотника были уничтожены над Брянской областью, один — над Курской.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 ноября Минобороны доложило, что российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников за 2,5 часа.

В ночь на 12 ноября силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Девять беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, а также по два БПЛА — над Брянской и Курской областями.