Пенза, 13 ноября, 2024, 06:21 — ИА Регнум. В лесном массиве посёлка Монтажный в Пензе обнаружили место падения трёх беспилотников. Об этом утром 13 ноября сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ранним утром в лесном массиве посёлка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трёх беспилотных летательных аппаратов», — написал Мельниченко в Telegram-канале.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. В данный момент на месте работают службы экстренного реагирования, отметил Мельниченко.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три беспилотника ВСУ над Курской и Брянской областями.

Помимо этого, вечером того же дня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что более 40 тыс. человек остались без электричества после атаки украинских беспилотников на высоковольтный трансформатор в посёлке Михайловка.

В ночь на 12 ноября силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Девять беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА — над Брянской и Курской областями.