Симферополь, 13 ноября, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Сотрудник МЧС в Симферополе сел за руль горящего бензовоза, предотвратив тем самым угрозу взрыва. Видеокадры опубликовало ГУ МЧС по Республики Крым 12 ноября.

Telegram-канал ГУ МЧС России по Республике Крым

«Огнеборец МЧС России осознанно пошёл на риск и отогнал горящее авто, чтобы не допустить распространения огня на соседние автоцистерны», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Как отметил заместитель начальника дежурной смены службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда №1 МЧС России в Крыму Григорий Бодунов, по прибытии на место возгорания пожарные обнаружили, что у бензовоза на полуприцепе горят задние колёса из-за чего цистерна могла взорваться.

«По счастливой случайности в замке зажигания оказались ключи. Было принято решение немедленно отогнать бензовоз на безопасное расстояние для устранения угрозы взрыва. Я сел за руль, отогнал автомобиль и мы продолжили тушение, чем предотвратили угрозу взрыва и облегчили работу нашим пожарным», — сказал Бодунов на опубликованном МЧС видео.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в кабине грузовика «Вольво» во время движения на 31-м километре внутренней стороны МКАД взорвался газовый баллон, водитель получил сильные ожоги лица и рук.

17 октября в Амурской области на заправке взорвался грузовик, который перевозил фейерверки. Он упал из-за врезавшейся в него легковушки, задел электрический провод, после чего пиротехника сдетонировала. О пострадавших не сообщили.

19 октября в Московской области после столкновения загорелись грузовик и «Газель». В общей сложности получили повреждения три автомобиля. В аварии никто не пострадал.