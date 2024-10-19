Красногорск, 19 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Грузовик и газель столкнулись в Московской области, после чего загорелись. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России

«В городском округе Богородском, на 55-м км трассы М-7, столкнулись грузовик и газель. Оба авто загорелись. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Позднее в МЧС уточнили, что в ДТП пострадали три автомобиля. На месте работали восемь пожарных и две единицы техники. Возгорание было ликвидировано.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября в Амурской области столкнулись фура с фейерверками и легковой автомобиль. После столкновения обе машины загорелись. По предварительным данным, один из водителей не предоставил второму преимущество при выезде со второстепенной дороги.

В результате четыре человека погибли. Сотрудники МЧС деблокировали легковой автомобиль и вытащили его из-под грузовика. В нём обнаружены тела женщины и двоих детей восьми и 11 лет. В ходе проливки и разбора сгоревших после ДТП автомобилей обнаружен ещё один погибший.