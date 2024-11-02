Москва, 2 ноября, 2024, 21:22 — ИА Регнум. В кабине грузовика «Вольво» во время движения на 31-м километре внутренней стороны МКАД взорвался газовый баллон, водитель получил сильные ожоги лица и рук. Об этом 2 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

МЧС РФ

По данным журналистов, очевидцы помогли пострадавшему выбраться из машины и оказали ему первую помощь. Его экстренно госпитализировали в городскую больницу имени Ф. И. Иноземцева.

«Предварительно, произошла разгерметизация баллона, после чего прозвучал громкий хлопок с огненной вспышкой», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября в Амурской области на заправке взорвался грузовик, который перевозил фейерверки. Он упал из-за врезавшейся в него легковушки, задел электрический провод, после чего пиротехника сдетонировала. О пострадавших не сообщили.

19 октября в Московской области после столкновения загорелись грузовик и «Газель». В общей сложности получили повреждения три автомобиля. В аварии никто не пострадал.