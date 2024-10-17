Благовещенск, 17 октября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль, перевозивший фейерверки, взорвался на заправке у села Возжаевка в Амурской области. Об этом 17 октября сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

По информации журналистов, в фуру въехала легковая машина, отчего грузовик упал на бок, задев электрический провод, и загорелся. Это привело к детонации фейерверков.

Сообщается, что пожарные потушили возгорание. Сотрудники ДПС устанавливают причину аварии. Данных о пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, в июне из-за ДТП произошёл пожар на газопроводе в Ингушетии. В трубопровод врезался легковой автомобиль, после чего произошло возгорание. В аварии пострадали два человека.

7 октября в Хабаровске столкнулись два автомобиля, после чего они загорелись. Все успели вовремя выйти из транспортных средств, никто не пострадал.