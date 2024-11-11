Москва, 11 ноября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвигаются вперёд на богуславском направлении, заставляя противника отступать. Об этом 11 ноября заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении с освобождением населённого пункта Колесниковка Харьковской области.

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Белоусов поздравил командование и личный состав 153-го танкового полка и отметил, что военнослужащие успешно вели боевые действия на харьковском, краснолиманском и купянском направлениях, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи и позиции.

«Сегодня, проявляя храбрость и самоотверженность, вы продолжаете уверенно продвигаться вперёд на богуславском направлении, заставляя противника отступать», — подчеркнул он.

Белоусов выразил уверенность, что танкисты продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Как передавало ИА Регнум, российские военные освободили Колесниковку 11 ноября. Потери Вооружённых сил Украины за последние сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили до 530 военных.

Белоусов поздравил военнослужащих 347-го мотострелкового полка российской армии с освобождением населённого пункта. Он отметил их смелость и решительность в боях, а также существенный вклад в общее наступление группировки «Запад».

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 11 ноября заявил, что ситуация в Колесниковке остаётся опасной. Он добавил, что сейчас выясняется, где на освобождённой территории остались местные жители.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков 9 ноября сообщил, что российские войска, действующие в Харьковской области, рассекли на две части силы ВСУ под Купянском. Он признал тяжёлое положение украинских войск в этом районе.