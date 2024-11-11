Москва, 11 ноября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Ситуация в селе Колесниковка в Харьковской области, недавно освобождённом российскими бойцами от формирований Вооружённых сил Украины (ВСУ), остаётся опасной. Об этом 11 ноября заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Александр Река / ТАСС

«Обстановка сейчас в этом и других ранее освобождённых населённых пунктах опасная», — сообщил он «РИА Новости».

Российские региональные власти выясняют, где на освобождённой территории остались местные жители, а также ищут способы помочь им, добавил Ганчев.

Как передавало ИА Регнум, Колесниковку 11 ноября освободили подразделения войсковой группировки «Запад» ВС России. Потери украинских сил на этом направлении за последние сутки составили до 530 военных.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 347-го мотострелкового полка российской армии с освобождением населённого пункта. Он отметил их смелость и решительность в боях, а также существенный вклад в общее наступление группировки «Запад».