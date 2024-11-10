Москва, 11 ноября, 2024, 02:31 — ИА Регнум. В течение суток 10 ноября силами противовоздушной обороны ликвидированы 96 украинских беспилотников над территорией России, большую часть поразили в Московской области. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Так, в течение ночи военные перехватили и уничтожили 23 беспилотника ВСУ, их них 17 — над Брянской областью, три — над Ростовской областью, два вражеских дрона нейтрализовали в Белгородской и один — в Курской областях

В период с 07:00 до 10:00 мск система ПВО отразила атаку 70 дронов ВСУ. 34 беспилотника уничтожили и подавили над Московской областью, 14 — над Брянской, по семь БПЛА сбили в Калужской и Орловской областях, шесть — над Курской, два — над Тульской областью.

Кроме того, около 21:25 и 23:00 мск силами ПВО уничтожено два дрона ВСУ над Белгородской областью, ещё один поразили в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 ноября в небе над Луганской Народной Республикой сотрудники Росгвардии уничтожили разведывательный беспилотник самолётного типа. Мобильный расчёт сбил беспилотник ВСУ из стрелкового оружия. Дрон-разведчик упал в поле вдали от населённых пунктов.

Из-за угрозы атаки дронов 10 июня были введены ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Помимо этого, московский аэропорт Шереметьево также решил временно не принимать и не отправлять рейсы.