Луганск, 11 ноября, 2024, 00:41 — ИА Регнум. В ночь на 11 ноября в небе над Луганской Народной Республикой (ЛНР) сотрудники Росгвардии уничтожили разведывательный беспилотник самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«С получением сигнала о приближении вражеского дрона военнослужащие Росгвардии оперативно прибыли в точку засады на автомобиле повышенной проходимости. Услышав звук двигателя и высветив БПЛА прожектором, мобильный расчёт сбил его сосредоточенным огнём из стрелкового оружия», — уточнили в Telegram-канале Росгвардии.

Отмечается, что дрон-разведчик упал в поле вдали от населённых пунктов. Компетентные органы получили сбитый аппарат для изучения.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября силы противовоздушной обороны обезвредили в небе над Курской и Белгородской областями два украинских беспилотных летательных аппарата. Воздушные цели поразили около 23:00 мск.

В этот же день в Московской области в результате падения осколков уничтоженных дронов пострадала 52-летняя женщина. Кроме того, загорелись два дома в посёлке Становое Раменского городского округа.

В ночное время и утренние часы 10 ноября украинские войска предприняли попытку массированной атаки по объектам гражданской инфраструктуры на территории РФ. По информации Минобороны, силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы были уничтожены и подавлены 84 вражеских БПЛА. Отмечалось, что российские военные ведут круглосуточное дежурство на случай атак дронов.