Москва, 10 ноября, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов, сообщил 10 ноября пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения введены с 08:03 мск до особого распоряжения. Безопасность полётов — главный приоритет, добавил представитель Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, два украинских беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены средствами ПВО в Раменском городском округе Московской области. По предварительным данным, падение обломков не привело к разрушениям, люди не пострадали. На месте падения работают экстренные службы, информировал мэр Москвы Сергей Собянин.