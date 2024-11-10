Москва, 10 ноября, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Московский аэропорт Шереметьево приостановил работу в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов, сообщил 10 ноября пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения введены с 09:45 мск до особого распоряжения. Безопасность полётов — главный приоритет, добавил представитель Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, столичные аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу с 08:03 мск.