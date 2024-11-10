Париж, 10 ноября, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Французские власти планируют привлечь до 4 тыс. сотрудников специальных служб для охраны общественного порядка на футбольном матче между Францией и Израилем. Об этом сообщило 10 ноября информационное агентство EFE.

Global Look Press/IMAGO/Vincenzo Orlando/IPA Sport

Игра пройдёт в Париже 14 ноября в рамках Лиги наций. Префект парижской полиции Лоран Нуньес уточнил, что на подходах к стадиону и внутри арены будет усиленное наблюдение.

Он отметил, что власти решились на такие меры безопасности на фоне серии нападении на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме. Нуньес также добавил, что эти инциденты делают матч в Париже «очень проблемным».

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября стало известно, что на болельщиков тель-авивского футбольного клуба «Маккаби» в Амстердаме была совершена серия нападений, в результате чего пострадали как минимум 10 граждан Израиля. На них напали после матча израильской команды с нидерландским ФК «Аякс». Полиция арестовала около 30 человек.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о планах развернуть в Нидерландах свою спасательную миссию, однако спустя несколько часов стало известно, что операция проведена не будет. В минобороны Израиля отметили, что указанное решение принято «в соответствии с директивой».

В связи с серией нападений на израильских футбольных власти Амстердама в свою очередь запретили приводить демонстрации 9 и 10 ноября. Кроме того, они объявили о введении дополнительных мер безопасности в эти дни.

Посольство РФ в Нидерландах рекомендовало гражданам России в ближайшие дни не посещать Амстердам. Тем россиянам, которые уже находятся в городе, дипломаты рекомендовали соблюдать осторожность.