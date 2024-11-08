Тель-Авив, Израиль, 8 ноября, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направит в Нидерланды свою спасательную миссию в связи с серией нападений на израильских болельщиков в Амстердаме, сообщили 7 ноября в пресс-службе Вооружённых сил еврейского государства.

IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Уточняется, что в страну на грузовых самолётах прибудут медицинские и спасательные команды. В ЦАХАЛ отметили, что миссия проводится по поручению израильского руководства.

Военное командование планирует управлять операцией при содействии различных подразделений и органов безопасности Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее портал Ynet проинформировал, что в Амстердаме после матча с нидерландским футбольным клубом «Аякс» на болельщиков тель-авивской команды «Маккаби» была совершена серия нападений, в результате чего пострадали не менее 10 израильских граждан. По данным местных властей, были арестованы около 30 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил срочно направить в Нидерланды два спасательных самолёта для помощи пострадавшим.