Амстердам, 8 ноября, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Посольство РФ в Нидерландах рекомендовало гражданам России в ближайшие дни не ездить в Амстердам. Соответствующая запись была опубликована в Telegram-канале дипмиссии.

Кадр из соцсети

Тем гражданам России, кто уже находится в Амстердаме, рекомендовано соблюдать осторожность.

«В связи с произошедшими 7 ноября беспорядками посольство России в Нидерландах рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в г. Амстердам, а тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября в Амстердаме после матча израильской футбольной команды «Маккаби» с нидерландским ФК «Аякс» на болельщиков тель-авивского клуба была совершена серия нападений, в результате чего пострадали как минимум 10 граждан Израиля. Полиция арестовала около 30 человек.

При этом в соцсетях распространялось видео, на котором предположительно фанаты «Маккаби» ходят по улицам Амстердама, срывают и жгут флаги Палестины и скандируют оскорбительные для палестинцев лозунги.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился срочно направить в Нидерланды два спасательных самолёта на помощь пострадавшим. Армия обороны Израиля объявила о планах развернуть в Нидерландах свою спасательную миссию, однако позднее от этой идеи отказались.

Инцидент в Амстердаме создаёт опасный прецедент, размывающий рамки палестино-израильского конфликта, и вероятность его рецидивов достаточно высока, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.