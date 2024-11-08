Амстердам, 8 ноября, 2024, 07:25 — ИА Регнум. В Амстердаме после матча с нидерландским футбольным клубом «Аяксом» на болельщиков тель-авивского ФК «Маккаби» совершили серию нападений, в результате чего пострадали как минимум 10 граждан Израиля. Об этом сообщил портал Ynet.

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«Здесь идёт война. Они налетели на меня и ударили ножом. Я слегка ранен… Мы попали в засаду… Я своими глазами видел детей, которых зацепило взрывами. Они повсюду. Никакой полиции, полный хаос», — приводит издание слова одного из болельщиков.

Вместе с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал в срочном порядке направить в Нидерланды два спасательных самолёта на помощь израильским гражданам на фоне нападений на болельщиков тель-авивского футбольного клуба «Маккаби», пишет Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьера.

Как передавало ИА Регнум, в октябре сотрудники правоохранительных органов в Германии задержали ливийца, подозреваемого в попытке организовать террористическую атаку на посольство Израиля в Берлине. В ходе операции в Бернау задержан 28-летний ливиец. По версии следователей, подозреваемый причастен к деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). На данный момент не установлено, каким образом задержанный намеревался совершить теракт.