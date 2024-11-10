Москва, 10 ноября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продолжают круглосуточное дежурство и постоянное отслеживание воздушной обстановки над территорией России, сообщили 10 ноября в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости

«Силы противовоздушной обороны и РЭБ Вооруженных сил Российской Федерации продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Так Минобороны прокомментировало информацию о отражённой массированной атаке беспилотных летательных аппаратов ночью (БПЛА) на гражданскую инфраструктуру на территории России ночью и утром 10 ноября. Всего за это время ВСУ пытались применить для ударов 84 дрона. Подчёркивается, что российским военным удалось сбить или подавить все воздушные цели.

Также уточняется, что главной целью противника были объекты на Московском направлении. По информации министерства, в период с 08:17 до 09:47 в Раменском районе Подмосковья были уничтожены или подавлены 34 БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября в Московской области в результате падения осколков уничтоженных дронов пострадала 52-летняя женщина. Кроме того, загорелись два дома в посёлке Становое Раменского городского округа.

Из-за угрозы атаки дронов были введены ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Помимо этого, московский аэропорт Шереметьево также решил временно не принимать и не отправлять рейсы.

После этого Росавиация проинформировала, что запасные аэродромы приняли по меньше мере 36 самолётов на фоне действия ограничений в трёх аэропортах Москвы. Указанные ограничения были сняты в 10:32 мск.