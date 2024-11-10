Москва, 10 ноября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Запасные аэродромы приняли больше 30 самолётов, пока в трёх московских аэропортах действовали ограничения на приём и отправку рейсов. Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе Росавиации.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 36 воздушных судов», — написал представитель ведомства Артём Кореняко в Telegram-канале.

Он напомнил, что ограничения вводились в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Они действовали до 10:32 мск.

Как сообщало ИА Регнум, утром 10 ноября Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников со стороны Украины. В 08:03 мск аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили приём и отправку самолётов, в 09:45 ограничения ввели и в Шереметьево.

На подлёте к Москве были сбиты 32 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили их над Раменским, Домодедово и Коломной. В местах падениях обломков работают экстренные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв информировал, что в посёлке Становое под Раменками в результате падения обломков дрона загорелись два дома и пострадала 52-летняя женщина. С ожогами лица, шеи и рук её доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь над четырьмя российскими регионами перехватили 23 беспилотника самолётного типа, которые киевский режим направил для совершения атак. БПЛА сбили над Брянской (17), Ростовской (три), Белгородской (два) и Курской (один) областями, уточнили в ведомстве.

Кроме того, атака украинского дрона спровоцировала пожар на территории Козельского района Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Возгорание произошло в гаражном кооперативе в городе Сосенском, его потушили.

В Ростовской области, сообщал врио губернатора Юрий Слюсарь, беспилотники пытались атаковать город Каменск-Шахтинский. Средства радиоэлектронной борьбы перехватили три воздушные цели, уточнил он.

В небе над Орловской областью уничтожили восемь беспилотников, сообщал губернатор региона Андрей Клычков.