Красногорск, 10 ноября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Московской области без жертв не обошлось. Об этом 10 ноября сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Belkin Alexey/Global Look Press

Он уточнил, что от осколков дронов пострадала 52-летняя женщина.

«Её госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации», ― уточнил глава региона в Telegram-канале.

Воробьёв добавил, что после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое Раменского городского округа.

По его словам, сейчас сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово.

Как передавало ИА Регнум, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что количество беспилотников, сбитых на подлёте к Москве, увеличилось до 32. Ещё семь БПЛА, уточнил он, перехвачены в районе Домодедово, Раменского и Коломны.

Ранее Собянин проинформировал о перехвате четырёх беспилотников в небе над Раменским, затем — о перехвате восьми БПЛА над Раменским, Домодедово и Коломной. Через несколько минут он сообщил, что над Раменским и Домодедово уничтожены ещё пять беспилотников. Позднее над городами Раменское и Домодедово сбили ещё пять дронов.

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов, ограничение действует с 08:03 мск до особого распоряжения. Также временно не принимает и не отправляет рейсы московский аэропорт Шереметьево. Ограничения введены с 09:45 мск.