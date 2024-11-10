Москва, 10 ноября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) утром 10 ноября обезвредила в небе над шестью регионами РФ 70 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что их нейтрализовали в период с 07:00 до 10:00 мск.

По информации Минобороны, больше всего дронов удалось сбить в над территорией Московской области — 34. Кроме того, в небе над Брянской областью нейтрализовали 14 БПЛА, над Курской — шесть, а над Тульской — два.

Ещё по семь беспилотников были уничтожены над территориями Орловской и Калужской областей.