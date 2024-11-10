Симферополь, 10 ноября, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Слова старшего советника Дональда Трампа Брайана Ланзы о потерянном для Украины полуострове являются смелым признанием. Такое мнение 10 ноября высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Хотелки [главы киевского режима Владимира] Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт», — подчеркнул в беседе с «РИА Новости» Смирнов.

Он также выразил уверенность, что теперь схожее мнение начнут высказывать западные лидеры.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября Брайан Ланза заявил, что целью новой администрации США будет прекращение боевых действий на Украине, а не возвращение регионов, ранее входивших в состав страны. Если Зеленский упомянет Крым, он тем самым покажет, что он «несерьёзен». Приоритет США — мир, а не победа, добавил советник Трампа.

Позднее офис избранного президента США Трампа не подтвердил, что Ланза говорил об Украине и Крыме от имени будущего главы Белого дома. Неназванный представитель республиканца заявил, что Ланза был подрядчиком предвыборной кампании, но он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени.

Депутат Верховной рады Анна Скороход 9 ноября заявила, что Украина не может вернуться к границам 1991 года, в этом вопросе уже пройдена точка невозврата.

После своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.