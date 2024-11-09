Вашингтон, 10 ноября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Офис избранного президента США Дональда Трампа не подтвердил, что старший советник и стратег Брайан Ланза говорил об Украине и Крыме от имени будущего главы Белого дома. Об этом 9 ноября сообщило агентство Reuters.

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«Брайан Ланза был подрядчиком предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени», — приводит издание заявление неназванного представителя республиканца.

Утверждается, что советника нанимали в рамках предвыборной кампании, сейчас он уже не работает на Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября Брайан Ланза заявил, что целью новой администрации США будет прекращение боевых действий на Украине, а не возвращение регионов, ранее входивших в состав страны. Если украинский лидер Владимир Зеленский упомянет Крым, он тем самым покажет, что он «несерьёзен». Приоритет США — мир, а не победа, добавил советник Трампа.

После своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.

Зеленский, контактируя с избранным президентом США Дональдом Трампом, надеется склонить его к опасным и глупым действиям, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его мнению, главе киевского режима сложно будет это сделать, так как Трамп — реалист и в своих решениях опирается на факты, а также истинное положение вещей.