Киев, 9 ноября, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Украина не может вернуться к границам 1991 года, в этом вопросе уже пройдена точка невозврата. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Конечно, нам всем хочется вернуться к границам 1991 года. Но, к сожалению, со всеми военными, с которыми я разговариваю, учитывая ситуацию на фронте, они мне все говорят, что мы прошли точку невозврата. И отбить границы 1991 года — на грани невозможного. К тому же я не вижу потока людей, которые готовы воевать до последнего», — пояснила она в интервью украинской телеведущей Лане Шевчук.

Депутат признала нехватку добровольцев для ВСУ среди населения страны. По её словам, мужчин насильно снимают с поездов и тормозят на границе.

Также Скороход напомнила о конфликте главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака и депутата Рады Евгения Шевченко, призывавшего к началу переговоров с Россией. Сейчас Украине необходимо решить вопрос с выживанием нации, а не победы в голове Ермака, заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, так называемую «формулу мира» из 10 пунктов Зеленский обнародовал в ноябре 2022 года. Одно из требований — восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями). Однако, как отметило немецкое издание Der Spiegel, после двух лет конфликта в Киеве начали рассматривать сценарии, при которых ему придётся пересмотреть свою принципиальную позицию по возврату воссоединившихся с Россией территорий.

Для начала переговоров по украинскому конфликту необходимо вернуться к границам до 24 февраля 2022 года, заявил Андрей Ермак. После этого киевский режим начнёт обсуждение «возврата» суверенитета Украины и границ 1991 года. Киев не желает идти на какие-либо территориальные уступки ради мира, подчеркнул Ермак.

В свою очередь депутат Евгений Шевченко призвал Зеленского приступить к переговорам ради завершения конфликта и предупредил, что иначе те, «кто вчера аплодировал в странах западного мира», заставят его уйти. Ермак заявил, что Шевченко желает Украине поражения и действует в интересах России. Позднее Шевченко призвал Ермака прекратить травлю народных депутатов и напомнил, что за урегулирование выступает в том числе избранный президент США Дональд Трамп.