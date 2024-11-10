Москва, 10 ноября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. До 17 увеличилось количество беспилотников, перехваченных средствами ПВО на подлёте к Москве. Уничтожены ещё пять БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Продолжается работа ПВО Минобороны. Сбито ещё пять беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово», — написал Собянин в Telegram-канале.

Ранее он информировал о перехвате четырёх беспилотников в небе над Раменским городским округом, затем — о перехвате восьми БПЛА над Раменским, Домодедово и Коломной.