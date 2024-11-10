Москва, 10 ноября, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Над территорией четырёх российских регионов за ночь перехвачены 23 украинских беспилотника самолётного типа, сообщает 10 ноября официальный Telegram-канал Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

17 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 3 — над территорией Ростовской области, 2 — над территорией Белгородской области и 1 над территорией Курской области. С помощью БПЛА киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, добавили в ведомстве.