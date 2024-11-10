Москва, 10 ноября, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Ещё восемь дронов, летевших в сторону Москвы, перехвачены над Московской областью, сообщил 10 ноября мэр столицы Сергей Собянин.

Александр Полегенько/ТАСС

«Ещё восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна», — написал Собянин в Telegram-канале.

Ранее мэр информировал о перехвате четырёх — по два с разницей в несколько минут — беспилотников над Раменским.