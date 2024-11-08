Вашингтон, 8 ноября, 2024, 22:24 — ИА Регнум. План избранного президента США Дональда Трампа позволит остановить кровопролитие на Украине в скором времени. С таким заявлением выступил американский бизнесмен и соратник Трампа Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Бессмысленные убийства скоро прекратятся. Время для подстрекателей-спекулянтов истекло», — написал Маск в соцсети X (бывшая Twitter).

Какие-либо подробности о том, как именно план избранного президента США поможет урегулировать конфликт, предприниматель не привёл.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, отметили 7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённый источник.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

Днём ранее, 7 ноября, на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума Путин отметил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договорённостей в Стамбуле. Однако переговоры не должны привести к «перемирию на полчаса или полгода», подчеркнул глава государства.