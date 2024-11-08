Вашингтон, 8 ноября, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск участвовал в телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По этим данным, разговор длился около 25 минут.

Трамп пообещал поддерживать киевский режим, но не сообщил никаких подробностей, в частности, о том, что представляет собой его мирный план по Украине, отметил источник издания.

Маск, в свою очередь, пообещал продолжить предоставлять Украине доступ к коммуникационной системе Starlink, сказано также в сообщении.

«Эти детали подчёркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, и подчёркивают неопределённость отношения Трампа к Украине», — отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, отметили 7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённый источник.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.