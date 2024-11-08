Лондон, 8 ноября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Россия побеждает в военном конфликте на Украине, и лучшее, что может сделать избранный президент США Дональд Трамп — прекратить помощь киевскому режиму, отойти от процесса урегулирования конфликта и возложить всю ответственность за конфликт на администрацию своего предшественника Джозефа Байдена, отметил 8 ноября британский эксперт Александр Меркурис.

TASS/EPA

С учётом ситуации на поле боя у России будет преимущество на любых переговорах, а США рискуют увязнуть в конфликте ещё больше, сказал Меркурис в своем блоге на YouTube.

«США лучше уйти, чем принимать в этом более активное участие. Это не значит, что это удовлетворительный или хороший исход, но, учитывая, что русские выигрывают войну, хорошего результата для США у этой катастрофы нет», — сказал Меркурис.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, отметили 7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённый источник. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 ноября заявил, что Трамппрекратит финансирование киевского режима, и это поспособствует мирному урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.