Будапешт, 8 ноября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп прекратит финансирование киевского режима, что поспособствует мирному урегулированию украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

(сс) Marton Monus/dpa/Global Look Press

«Украинский конфликт сейчас для всех самый важный вопрос. Америка больше не будет поощрять это, поскольку Дональд Трамп ненавидит войну. Это затронет и нас, потому что Европа в одиночку не может финансировать ВСУ», — сказал он, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Орбан уточнил, что конфликт на Украине нанёс огромный ущерб всему миру. По его словам, без поддержки ВСУ экономика Европы была бы в «гораздо лучшем состоянии».

«Если бы Трамп победил на выборах в США четыре года назад, не было бы этого конфликта, потому что в США был бы сильный лидер. Мы заплатили высокую цену за эти четыре года. Но теперь всё кончено», — добавил он.

Орбан также отметил, что Венгрия выступает за урегулирование украинского конфликта исключительно мирным путём и считает, что главное препятствие на этом пути — «отсутствие коммуникаций между Западом и Москвой».

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Орбан звонил в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Стороны провели первый телефонный разговор после выборов. После беседы Орбан заявил о грандиозных планах.

Премьер Венгрии был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Он назвал исход голосования «величайшим камбэком» в политической истории США и подчеркнул, что этот результат крайне важен для всего мирового сообщества.

8 ноября профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что их телефонный разговор может означать возможность для начала мирных переговоров по украинскому конфликту. Эксперт напомнил, что премьер Венгрии давно настаивает на мирном урегулировании украинского конфликта, а Европа при этом криминализирует любую дипломатию и подогревает кризис.