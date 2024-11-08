Курск, 8 ноября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Командование ВСУ не сможет вывести свои подразделения из Курской области, там сформировалось уже несколько котлов, заявил 8 ноября военкор Марат Хайруллин.

(сс) Silar

Реальной причиной желания главкома ВСУ Александра Сырского вывести войска является тот факт, что они проигрывают, но в Киеве попытаются оправдаться победой Дональда Трампа на выборах в США, сказал военкор в интервью «ФедералПресс».

«Они не могут уйти. Там сидит и иностранная серьёзная группировка. Наёмников сейчас ловят. Умудрились их туда завести в большом количестве, сейчас они там сидят. Из Суджи им уходить тяжело, потому что там одна-единственная дорога, которая простреливается с обеих сторон. Они начнут выводить, их сразу всех поубивают», — отметил военкор.

Эти подразделения ВСУ уже обречены, подчеркнул Хайруллин.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября президент Владимир Путин сообщил, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сжимают это кольцо. ВСУ пытаются деблокировать окружённые подразделения, но эти попытки успеха не имеют, отметил глава государства. Территория в Курской области, где блокированы около 2 тыс. боевиков ВСУ, составляет 6 на 12 км, рассказал президент.

4 ноября Путин заверил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. Глава государства добавил, что атакой на приграничье Курской области украинская армия попыталась отвлечь ВС РФ от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно.

6 ноября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Сырский готовится отвести украинские войска с территории Курской области. Такой вывод она сделала из серии постов главкома ВСУ в социальных сетях.

7 ноября Путин заявил, что руководители киевского режима принимают решения не в интересах своего народа, и указал, что приказ держаться в Курской области, несмотря на огромные потери, до завершения президентских выборов в США был направлен Киеву из-за океана.

Группировка ВС РФ «Север» ведёт наступление в Курской области, сообщила 8 ноября пресс-служба Минобороны. Потери противника за время ведения боевых действий на данном направлении превысили 30,5 тыс. человек, отмечалось в сообщении.