Москва, 25 октября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сейчас сжимают это кольцо, заявил 25 октября президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

РИА Новости/Евгений Биятов

«(Российские войска. — Прим. ред.) создали достаточно надёжное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки», — сказал Путин.

ВСУ пытаются деблокировать окружённые подразделения, но эти попытки успеха не имеют, отметил глава государства. Территория в Курской области, где блокированы около 2 тыс. боевиков ВСУ, составляет 6 на 12 км, рассказал президент.

«По нашим примерным подсчётам, действительно, эта территория — это примерно 6 на 12 километров, там находится примерно около 2 тыс. человек», — заявил Путин.

Вооружённые силы России успешно отражают все попытки контрнаступления противника, добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября президент заявил, что российские войска активно работают в Курской области. Часть вторгшихся в РФ подразделений ВСУ, около 2 тыс. человек, блокированы и окружены, рассказал глава государства. ВСУ пытаются прорвать окружение, ВС РФ приступили к ликвидации этой группировки, отметил президент.

ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области, рассказал также Путин. Находящиеся в окружении бойцы противника не слишком хорошо понимают, что окружены, отметил он. Потери ВСУ в Курской области за последний месяц составили около 26 тыс. человек, сказал глава государства.

Ранее Путин также отметил, что атака ВСУ на Курскую область была попыткой киевского режима вмешаться в выборы президента США. Киев пытался показать США, что их вложения в Украину не были напрасными, сказал глава государства.